Ранее Президент РК поручил выделить 600 млрд тенге долгосрочной ликвидности банкам второго уровня.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о том, откуда возьмут деньги для банков второго уровня, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я, как министр финансов, имею информацию, что Национальный банк планирует половину средств выделить за счет средств ЕНПФ, половину — за счет средств самого Национального банка. Они будут направлены банкам второго уровня на возвратной основе по коммерческой ставке, по рыночной ставке», — сказал он.

По его словам, эти средства попадут в экономику на приоритетные проекты.

«Сейчас мы должны выстроить механизм по контролю за целевым использованием, направлением именно на те направления и проекты, которые являются приоритетными для нашей экономики», — пояснил глава ведомства.

А. Смаилов подчеркнул, что те накопления, которые находятся в пенсионном фонде, должны инвестироваться и приносить доход для того, чтобы активы ЕНПФ росли.

«Поэтому их надо куда-то инвестировать. В данном случае речь идет об инвестировании в собственную экономику по рыночным ставкам. Поэтому это нормально. Так происходило и происходит во всех странах мира — инвестируется в экономику, по рыночным ставкам, за счет этого идет накопление основного тела накоплений, кроме этого, идет прирост инвестиционной составляющей», — констатировал министр.

В заключение он добавил, что Национальный банк с этим критериями банков должен будет уже в ближайшее время определиться и дать свое видение «по критериям, по суммам, по лимитам».