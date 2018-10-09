На сегодняшний день в Казахстане остается 127 трехсменных школ, в 321 школе не организовано питание, 310 – не обеспечены питьевой водой, а в 527 школах вода привозная.

Такие цифры во вторник в ходе заседания правительства озвучил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. В этой связи он поручил министру образования и науки Ерлану Сагадиеву совместно с местными исполнительными органами уделить особое внимание этому вопросу, сообщает vlast.kz.

«Если посмотреть на справки, которые у нас есть, в стране у нас 127 трехсменных школ. Больше всего в Алматинской, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях. В 321 школе не организовано питание, 310 школ не обеспечены питьевой водой, в 527 школах привозная. В том числе, в Костанайской области – 8, в Карагандинской области – 10. Есть проблема безбарьерной среды. Пандусы в зданиях установлены только на 16%, в четырех регионах нет типовых спортивных залов – в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях», — перечислил Сагинтаев.