Меню одного из заведений в аэропорту Алматы взбесило жителя южной столицы – безграмотный перевод блюд на английский язык для удобства иностранцев превратил казахское «сырне» в сыр, а баранину в «buranine», пишет NUR.KZ.

Алматинца так разозлило увиденное, что он перешел на нецензурные выражения, чем и поделился в Facebook.

«Это у нас в Аэропорту, прислали. Это *** стыд, не побоюсь этого выражения. BURANINE — так баранину я не помню, чтобы обзывали.

И какой-то кретин решил, что сырне из мяса — это сыр из барана — cheese. Для друзей из зарубежья — так называется томленое мясо баранины в собственном соку.

Как такие ид..ты могут существовать в гавани принимающей иностранцев? Какой туризм? О чем вы?» — пишет директор магазина сыров.

Блюда из баранины в меню на фото переведены как «dishes from buranine», а сырне из баранины – «cheese from mutton».

Комментаторы отметили, что кафе, очевидно, сэкономило на переводчике и просто скопировало все свое меню на автоматический сайт перевода.