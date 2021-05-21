В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Казахстана в аэропорту города Алматы с 21 мая текущего года начата реализация пилотного проекта «Ashyq».

Все действия по данному проекту проводится согласно утверждённым алгоритмам.

Так, согласно требованиям алгоритма, допуск в здание аэропорта Алматы осуществляется при условии сканирования специального QR-кода пассажиром и предъявления на входе работнику аэропорта, для определения статуса пассажира.

Статус пассажирам присваивается на основании сверки с информационными системами «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК».

Так, «Зелёный» статус пассажиру даёт возможность передвигаться беспрепятственно. Он обозначает, что пассажир числится в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19 сроком не более 72 часов.

«Синий» – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР − тест.

«Жёлтый» присваивают контактным лицам.

Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места.

«Красный» статус присваивается, если пассажир сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

При отсутствии смартфона у пассажира, сотрудник аэропорта проверяет статус пассажира по ИНН (с его согласия) в информационной системе.

Статус иностранных граждан проверяется введением номера паспорта.

Целью запуска проекта «Ashyq» является обеспечение безопасности пассажиров в аэропорту и на борту воздушного судна, путём недопуска пассажиров с красным и жёлтым статусом.

Напомним, что пилотный проект «Ashyq» был запущен в международном аэропорту Нур-Султана 12 мая текущего года. На сегодняшний день определение статуса пассажиров осуществляется в двух аэропортах республики.