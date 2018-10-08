В городском акимате состоялась 39-ая внеочередная сессия, на которой народные избранники поздравили своего коллегу, уже бывшего секретаря городского маслихата, Нурлана Бекназарова с победой на выборах в Сенат Парламента.

Они пожелали ему плодотворной работы на новом поприще и высказали уверенность, что он будет достойно представлять Шымкент в высшем представительном органе страны.

«Это действительно исторический момент для нашего города, — отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. – Летом глава государства подписал сразу два важных Закона – о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и проведении выборов в Сенат. Это случилось. Впервые на политической арене будут представлены депутаты от города Шымкента как самостоятельной территориальной единицы».

Отметим, Нурлан Бекназаров проработал в качестве секретаря городского маслихата 13 лет. Как говорят о нем коллеги, он всегда учитывал мнение каждого депутата при принятии важного для мегаполиса решения и искренне переживал за судьбу родного города.