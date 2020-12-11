Казахстанским чиновникам запретили иметь счёта в иностранных банках. А вот их жёнам и детям нет. Законопроект вызвал споры в Сенате.

Казахстанским чиновникам официально запретили открывать счета в зарубежных банках. Правда, это правила не распространится на их жён и детей. Проект закона сенат одобрил в двух чтениях. Исключение сделано только – для депутатов маслихатов. Новшество вызвало горячие споры.

«Распространяются ли указанные требования на супруг должностных лиц и их несовершеннолетних детей? Если «нет», не пострадает ли от этого эффективность принимаемого закона? К сведению коллег: в соседней России аналогичный запрет введен в 2013 году и распространяется, как на госкорпорации и компании, так и на супругов должностных лиц и их несовершеннолетних детей», — недоумевает Нуржан Нурсипатов, депутат.

Некоторые сенаторы отметили, что такие поправки новы для нашей страны, к ним вначале надо присмотреться, и уже потом решать работают они или нет.

«Вы отметили опыт России, но Казахстан идет собственным путем. Мы изучаем зарубежный опыт и создаем собственную модель, с учетом особенностей нашего законодательства», — заверил Андрей Лукин, депутат.

О деньгах в Сенате говорили много. Казахстан займёт 1,5 млрд евро у Азиатского Банка Развития и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций. Баснословная сумма пойдёт, как пояснили в сенате, на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

«Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашениях. Данные средства зарезервированы для Казахстане в рамках специальной программы АБР и АБИИ по борьбе с пандемией», — рассказал Ерлан Жамаубаев, министр финансов РК.

Крупный займ позволит поддержать меры правительства с последствиями борьбы пандемии COVID-19 и восстановить экономику. Почти 90 процентов из этой суммы будут направлены на социальную защиту бедных и уязвимых категорий граждан, поддержку бизнеса и регионов, на госпрограмму «Нұрлы жер» и предоставление льготных кредитов по программе «Отбасы».