Сегодня Сенат Парламента принял проект нового Экологического кодекса Казахстана.

В ходе заседания министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал об основных пунктах законопроекта.

«Реализация экологического принципа «загрязнитель платит и исправляет» подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю, а также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде. Таким образом, государство должно создать такие условия, при которых природопользователи должны принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы», — отметил Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, министр подчеркнул, что предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий. На первом этапе запланирован перевод на наилучшие доступные технологий 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей.

«Планируется переход на наилучшие доступные технологии. Отметим, на эти 50 предприятий приходится 80% загрязнений. С внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая ситуация с существующими экологическими проблемами, поскольку благодаря модернизации технологических процессов будет снижение эмиссий в окружающую среду. Также общественность будет принимать участие во всех стадиях ОВОС», — подчеркнул министр.

В проекте закона предусмотрено, что местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. А также для того, чтобы системно решить вопрос незаконных свалок в новом Экологическом Кодексе предусмотрен вопрос обязательного установления GPS — датчиков на мусоровывозящем транспорте.

«Экологический кодекс разработан на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития и передового международного опыта. Безусловно, мы не ожидаем того, что с принятием Экологического кодекса экологическая ситуация сразу изменится, однако в проекте предусмотрены системные меры, которые позволят уменьшить в перспективе выбросы, и, в целом, улучшить состояние окружающей среды», — озвучил министр.

Вместе с тем, министр ответил на вопросы сенаторов касательно переработки твердых бытовых и медицинских отходов.

«В случае не переработки мусора согласно нормам Административного кодекса штраф вырастет в 10 раз. Медицинские организации несут ответственность за их отходы. Также предприятия по переработке отходов должны будут получить лицензию», — подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

По итогам заседания депутаты приняли Постановление о принятии в первом чтении проекта Экологического кодекса, направив его на второе чтение. Отметим, Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поручено принять до конца года Экологический кодекс Казахстана.