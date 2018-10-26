В Instagram-паблике zhaloby_astana опубликованы видеоролики, на которых запечатлен конфликт проводников поезда №701 «Алматы-Астана» с пассажирами, передает ИА «NewTimes.kz».

В описании к видео уточняется, что дебоширы — футболисты одного из казахстанских клубов.

«Пьяные ребята одного из футбольных клубов Казахстана устроили драку с бортпроводниками, не реагировали на их работу и предупреждения, на вызванных сотрудников полиции ст.Сарышаган они напали. Куда смотрит министерство туризма и спорта? Пожалуйста, анонимно, это очень важно», ― подписана публикация.

В свою очередь, в АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что зачинщиков потасовки задержали сотрудники ЛОВД.

«4 октября 2018 года пассажиры пятого купе вагона №20 поезда №701 «Алматы — Астана» вели себя неподобающим образом и нарушали правила общественного порядка. В пути следования молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников. Сумма ущерба, нанесенного АО «Пассажирские перевозки», определяется и будет предъявлена виновным», ― проинформировали в пресс-службе.