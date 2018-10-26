В Instagram-паблике zhaloby_astana опубликованы видеоролики, на которых запечатлен конфликт проводников поезда №701 «Алматы-Астана» с пассажирами, передает ИА «NewTimes.kz».
В описании к видео уточняется, что дебоширы — футболисты одного из казахстанских клубов.
«Пьяные ребята одного из футбольных клубов Казахстана устроили драку с бортпроводниками, не реагировали на их работу и предупреждения, на вызванных сотрудников полиции ст.Сарышаган они напали. Куда смотрит министерство туризма и спорта? Пожалуйста, анонимно, это очень важно», ― подписана публикация.
В свою очередь, в АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что зачинщиков потасовки задержали сотрудники ЛОВД.
View this post on Instagram
Ребята одного из футбольных клубов Казахстана напились в поезде, разгромили купе и устроили потасовку с проводником, передает @zhaloby_astana ⠀ Видео старое, сняли аж 4 октября, но в Сеть выложили только сегодня. По словам свидетелей, в пути ребята выпили спиртного, начали шуметь. На предупреждения проводников не реагировали. Разнесли купе. На станции Сарышаган зашли сотрудники полиции. Началась толкотня, разборка. Говорят, ребята напали на стражей порядка. Дебоширов задержали. ⠀ Такой вот привет Кокорину и Мамаеву из Казахстана.
«4 октября 2018 года пассажиры пятого купе вагона №20 поезда №701 «Алматы — Астана» вели себя неподобающим образом и нарушали правила общественного порядка. В пути следования молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников. Сумма ущерба, нанесенного АО «Пассажирские перевозки», определяется и будет предъявлена виновным», ― проинформировали в пресс-службе.