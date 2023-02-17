Шымкентцев сняли с поезда за маты и алкоголь

Молодых людей 28 и 33 лет сняли с пути «Астана-Шымкент» за нарушение покоя пассажиров.

Как выяснилось, 12 февраля буйные пассажиры распивали алкоголь, выражались нецензурной бранью и мешали своим попутчикам. На станции «Шу» полицейские предъявили им сразу несколько обвинений.

В отношении них составлены сразу три административных протокола- за распитие алкогольных напитков или за появление в нетрезвом виде в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, за нарушение тишины. Теперь на них наложен штраф в размере 10 МРП на каждого, это 34500 тенге.