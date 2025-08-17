Уголовное дело возбудили по факту массовой драки на ЧК по футболу в Шымкенте

В Шымкенте возбуждено уголовное дело после массовой драки в спорткомплексе «Биик» во время матча чемпионата Казахстана среди футбольных центров и академий (игроки 2011 года рождения) между командами «Туран» и «Экибастуз», передает агентство КазТАГ.

«По факту группового конфликта в спорткомплексе «Биик» департаментом полиции города Шымкент возбуждено уголовное дело. Все причастные к инциденту лица установлены и доставлены в полицию. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

В ДП также отметили, что в полицию и медучреждения никаких сообщений не поступало.

«По результатам расследования будет принято процессуальное решение», — заключили в ведомстве.

Напомним, массовая драка произошла во время матча чемпионата Казахстана по футболу в Шымкенте.