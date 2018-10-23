В стране много объектов, которые носят имя Президента. ZTB.kz предлагает вам вспомнить, что в Казахстане названо в честь Главы Государства.

Аэропорт Назарбаева



Аэропорту Астаны, как известно, присвоили имя Нурсултана Назарбаева. С этой идеей еще 8 лет назад выступил ныне депутат сената, а в ту пору первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Дархан Калетаев. 13 мая 2009 в прямом эфире телеканала «Астана» он заявил: «Все мы знаем, что бренды «Казахстан» и «Назарбаев» неразделимы. На сегодня это фактически единое понятие. Известна международная практика, когда аэропорты называют именами национальных лидеров». Итак, спустя короткое время решение было принято, и теперь воздушная гавань Астаны встречает гостей уже с новым именем.

Павильон «Нур-Алем»



В честь президента в ЭКСПО-центре назвали одно из самых необычных зданий — сферический павильон «Нур-Алем». Вокруг сферы были расположены 14 зданий, в которых разместились международные павильоны. «Нур-Алем» — единственное в мире здание в форме сферы диаметром 80 метров.

Город Нуркент

Еще один проект — строительство нового города Нуркента, в Панфиловском районе на казахстанско-китайской границе. Нуркент войдет в состав специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные ворота».

Это будет современный город с населением в 100 тысяч человек и площадью свыше 300 гектаров. Строительство специальной экономической зоны должно завершиться к 2020 году. После этого данная приграничная зона станет одной из опорных точек нового Шелкового пути.

Парк Президента

В Алматы уже есть Парк Первого Президента (как и в Актобе), открытый в 2010 году. А также Фонд первого президента Республики Казахстан – некоммерческая организация, утвержденная Нурсултаном Назарбаевым. Созданная в 2000 году.

Учебные заведения

Именем Назарбаева в РК названы многие учебные заведения. Так, «Назарбаев университет» был создан по инициативе Нурсултана Назарбаева в 2009 году. По всей стране открыты «Назарбаев Интеллектуальные школы». Первая была открыта в Астане в 2009 году.

Культурный центр

«Назарбаев центр» — многофункциональное научно-аналитическое и гуманитарно просветительское государственное учреждение было создано указом президента 23 января 2012 года.

Он создан для формирования и дальнейшего совершенствования единого и активного информационного пространства по исследованию и популяризации истории государственности в Казахстане и по поддержке исторического наследия президента.

Библиотека

Библиотека Первого Президента открылась на базе «Назарбаев Центра» в 2014 году. Основу фонда Личной библиотеки составляют книги Елбасы и его авторские произведения, изданные в Республике Казахстан и за рубежом.

Пик

Пик Нурсултан – горная вершина на северном склоне тянь-шанского хребта Заилийского Алатау. Высота – 4376 метров. Первые названия – «Малый Алматы», «Пик Комсомол». В честь президента пик переименован в 2008 году.

Минерал

1 декабря 2011 года ученые Института геологических наук им. Сатпаева открыли новый минерал и назвали его «нурназен», посвятив 20-летию независимости Казахстана. На фото эфиопский опал. Мы не знаем, как выглядит нурназен. Но, надеемся, что не менее красиво.