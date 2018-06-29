Всех, кому посчастливилось не просто встречаться, общаться с Елбасы, но запечатлеть этот момент на фото, приглашают выставить этот снимок на своей страничке, рассказать об этой встрече, написать отклики, комментарии и даже пожелания Президенту.

Председатели этнокультурных объединений области уже успели присоединиться к акции, тем более, что встреч с Н. Назарбаевым у них было немало. Каждый из них отмечает особенности: энергетику Президента, его простоту в общении, доброжелательность и отзывчивость, сообщает yujanka.kz.