По информации акимата области, в ходе совещания Назарбаев отметил, что государство оказывает постоянную поддержку предпринимателям, и теперь они должны внести свой вклад в развитие государства.

Александру Беловичу, руководителю строительной компании «Базис-А» глава государства поручил построить в Туркестане здание театра. В свою очередь, Белович пообещал выполнить данное поручение.

Одному из руководителей компании ENRC — известному миллиардеру Патоху Шодиеву поставлена задача по строительству в Туркестане музея тюркских народов.

Кроме того, председателю правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауату Мынбаеву было дано поручение построить стадион в соответствии с международными требованиями.

Наряду с этим, холдинг «BI Group» под руководством Айдына Рахимбаева возведет «Центр казахских ханов, биев и батыров». Строительная фирма «Хайвилл Казахстан» приступит к строительству жилого комплекса.

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» построит Дворец молодежи. АО «KEGOC» возведет мини-музей Ходжи Ахмеда Ясави.

АО «Казпочта» запустит в Туркестане современное почтовое отделение и цифровой офис. АО «Казахтелеком» внедрит Smart технологии.

В свою очередь предприниматель Данияр Абылгазин пообещал построить водноспортивный комплекс, а Нурлан Смагулов открыть автосалон.

Вместе с тем, АО НАК «Казатомпром» окажет финансовую поддержку Туркестану. Также свой вклад в развитие Туркестана внесут и турецкие компании.

Кроме того, на совещании ряд предпринимателей и представителей крупных компаний выразили свою готовность построить в Туркестане больницу и колледж. Глава государства четко обозначил каждый объект на бумаге и записал, кому поручено его строительство.