После того, как Шымкент получил статус третьего мегаполиса, жители города ждут улучшения условий. Особенно жители микрорайонов, оставшихся без внимания. NUR.KZ посетил самый бедный район города и своими глазами увидел, в каких условиях проживают люди.

Если вы хотя бы раз посетите этот район, который жители города прозвали «Балкой» или «Зеленой балкой», вы обнаружите, что это никакой не мегаполис, а отсталое от цивилизации, богом забытое место.

В некоторых домах этого района можно снимать фильмы ужасов без использования спецэффектов.

Мы побывали в одном из двухэтажных домов. Трудно поверить, что люди могут жить в таких условиях. В темноте, сырости, с разбитыми окнами, разваливающимися стенами, проваливающейся крышей, с подъездом, в котором стоит крайне неприятный запах, от которого становится плохо…

С самого входа становится жутко. Один туалет, без дверей, в который вынуждены ходить абсолютно все жильцы двухэтажного дома. Вместо двери висит кусок материала. Каждая квартира состоит из одной-двух комнатушек.

Многие снимают комнаты. Минимальная плата за аренду составляет около 15-20 тысяч тенге. Жильцы, хоть и согласились с нами побеседовать, предпочли остаться анонимными, так как боятся потерять крышу над головой.

Они говорят, что «проживают здесь временно», но снимают комнаты уже на протяжении 7-8 лет.

Аренда квартир, которые отапливаются газом, стоит 20 тысяч тенге, а те, которые отапливаются твердым топливом, можно снять за 12-15 тысяч тенге.

«У меня четверо детей.Чтобы прокормить семью, мне приходится торговать на базаре. Из-за ограниченности средств мне приходится снимать комнату за 12 тысяч и топить печь самостоятельно», — говорит один из жителей.

Мужчины, проживающие в «Зеленой Белке», которая сейчас называется «Коксай», берутся за любую работу.

А точнее, многие из них едут на заработки, на «станцию», которую жители города прозвали «кул базар», что означает «базар рабов». А женщины продают самсу, чебуреки и пирожки на железнодорожном вокзале. Некоторые из них работают в кафе.

«Заработная плата уборщицы в кафе 35 тысяч тенге. Квартиру мы снимаем за 20 тысяч тенге. На дорогу у меня уходит порядка 15 тысяч тенге. Зачем мне тогда работать? Я покупаю на оптовом рынке фрукты, и перепродаю, так и зарабатываю», — рассказывает 45-летняя Данелия, переехавшая в Шымкент из Алматы.

В целом, в микрорайоне «Коксай» проживает около 6 тысяч человек. По информации, полученной в акимате, эти дома были построены в 40-50-х годах прошлого века. Некоторые из них были построены в 30-х годах.

Говорили, что дома в микрорайоне будут отреставрированы, но местные жители не особо верят в это.

Такое ощущение, будто надежда на светлое будущее у жителей «Зеленой белки» угасла уже давно.