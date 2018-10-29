Комитетом национальной безопасности (КНБ) проведена спецоперация в Алматы и еще трех регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Сообщается, что 27 октября 2018 года Комитетом национальной безопасности задержаны 10 жителей города Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей.

Они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах.

Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов Казахстана.

Проверяются также данные о причастности отдельных из задержанных лиц к финансированию и иному пособничеству терроризму.

Следственные мероприятия продолжаются.