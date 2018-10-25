Мухтархан Дильдабеков стал президентом республиканской федерации «Кокпара».

24 октября 2018 года в составе Национальной спортивной ассоциации Республики Казахстан произошли изменения в руководстве республиканских федераций «Кокпара» и «Аударпак».

Согласно протоколу Общего собрания учредителей, президентом республиканской федерации «Кокпара» стал Мухтархан Дильдабеков.

Он родился в 1976 году в селе Абай Мактаральского района Южно-Казахстанской области. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Почетный гражданин Южно-Казахстанской области, обладатель ордена «Парасат», серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, чемпион мира, чемпион Азии, обладатель многтх других наград.

С 2008 года М. Дильдабеков является директором Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Туркестанской области.