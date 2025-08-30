Почему молодёжь теряет интерес к национальным видам спорта?

В Шымкенте прошло совещание, где обсудили развитие национальных видов спорта и ближайшие планы. В обсуждении участвовали главы федераций, тренеры и представители спортивных организаций. Главная тема — падение интереса к традиционным играм и поиск решений.

Ермек Дарменов, и.о. руководителя управления физической культуры и спорта Шымкента: «Для нас приоритет — продвижение таких дисциплин, как көкпар и бәйге. Важно вовлекать в них не только спортсменов, но и самих жителей города. Это одно из ключевых направлений нашей работы».

Президент федерации тогызкумалака Алмас Толыбай отметил: школьные кружки постепенно закрываются. Чтобы сохранить игру, секции планируют открывать при библиотеках. В этом году особое внимание уделяют и спортсменам с ограниченными возможностями: именно они уже добиваются серьёзных побед.

Алмас Толыбай, президент федерации тогызкумалака: «Мы начали активно работать со слабовидящими и людьми с инвалидностью. Команда Шымкента заняла второе место на спартакиаде, а в июле наши игроки победили на чемпионате в Актау. Осенью в Шымкенте пройдёт республиканский турнир среди юношей и девушек. Кроме того, мы рассматриваем возможность проведения чемпионата Азии. Сейчас ведём переговоры со спонсорами».

В завершение встречи награды получили тренеры и спортсмены, прославившие Казахстан на международной арене. Среди них — Жумажан Кожамбеков, Альбина Бахиева и Ерсултан Музаппаров, чемпионы мира по казахской борьбе.