Эти средства предусмотрены для развития Туркестана и Шымкента, а также для проектов автодорожной отрасли, сельского хозяйства и других.

Депутаты мажилиса одобрили проект поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы». В частности, проект закона представляет собой поправки в бюджет 2018 года. «Доходы на 2018 год сохранены на уровне утверждённого плана 5,718 триллиона тенге.

В связи с приданием Шымкенту статуса города республиканского значения в республиканском бюджете на 2018 год предусмотрено поступление трансфертов из бюджета Туркестанской области в сумме 15,1 миллиарда тенге для перечисления в бюджет Шымкента. Расходы прогнозируются в объёме 9,6 триллиона тенге с увеличением на 12,6 миллиарда тенге относительно прежнего объёма», – сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя законопроект на пленарном заседании мажилиса.

По его данным, дефицит сохранён на уровне 883,3 млрд тенге, или 1,5% к ВВП. По данным министра финансов Алихана Смаилова, изменения внутри расходной части бюджета осуществлены по трём направлениям. Это реализация поручений главы государства по изменению административных статусов и развитию городов Шымкента и Туркестана, на что предлагается дополнительно направить 29,7 млрд тенге.

В целях реализации потенциала АПК предлагается направить 18,8 млрд тенге, из которых 15 млрд тенге – на увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для последующего кредитования закупа сельскохозяйственной техники и оборудования. В рамках предоставления качественного и доступного жилья предлагается направить 15 млрд тенге на бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для выдачи предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам. На оказание господдержки в виде субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня, выдаваемых для реализации инвестиционных проектов в рамках ДКБ-2020 в проекте уточнённого бюджета, предусмотрено 5,6 млрд тенге.

На развитие транспортно-логистического хаба страны предлагается дополнительно предусмотреть 44,5 млрд тенге. В-третьих, проектом уточнённого бюджета предусмотрено финансирование по проектам, идущим с опережением сроков строительства, а также обеспечение ранее принятых обязательств. 9,2 млрд тенге предлагается направить на обеспечение жильём военнослужащих, 3,3 млрд тенге запланировано на технологическую модернизацию производственных мощностей АО «Петропавловский завод тяжёлого машиностроения» и АО «Завод им. С. М. Кирова».