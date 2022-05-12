16,4 млрд тенге потратят на проведение референдума

Министр финансов Ерулан Жамаубаеврассказал о том, какие средства из республиканского бюджета выделят на проведение референдума.

«На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня правительство соответствующее постановление приняло. Деньги будут выделены из республиканского бюджета», — сказал Ерулан Жамаубаев.

Референдум состоится 5 июня 2022 года. Изменения коснутся более 30 статей Конституции Казахстана.