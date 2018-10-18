В Шымкенте планируется создание семейно-туристического комплекса Happyland, передает пресс-служба компаний.

Он расположится на берегу водохранилища Бадам, что в 20 км от центра города, на территории 152 га. Комплекс будет состоять из 6 частей: парка аттракционов, аквапарка, крытого развлекательного центра, SPA&Resort отеля, парка природы и гольф-клуба.

Планируется также создание этнопарка «Silk Way», в котором будут макеты памятников истории и архитектуры Великого Шелкового пути, памятники, расположенные на территории нашей страны и объекты современного Казахстана.

Общая стоимость проекта — 55 миллионов долларов США. «Примерами таких проектов, которые сыграли большую роль в развитии своих городов и в формировании туристических потоков, являются парки Porta Ventura, Lego Land, Europa Park в различных точках планеты.

А такие парки как Disney и Universal стали легендой. Выбор солнечного Шымкента неслучаен ещё и потому, что в непосредственной близости расположен крупнейший город Центральной Азии — Ташкент (агломерация порядка 5 млн. человек) – это будет являться большим бонусом для проекта.

Ведётся активная работа с АО «СПК «Shymkent», чтобы реализовать процесс вхождения земельного участка в проект до конца 2018 года. Аким города лично поддерживает все инициативы», — сообщили в пресс-службе группы компаний Happylon.

Разработкой мастер-плана проекта займется команда итальянских разработчиков. Специалисты бюро посетили локацию и дали высокую оценку удобству, оригинальной холмистости и красочности ландшафта, а также перспективе развития Проекта на данном земельном участке. Со стороны ГК Happylon начат закуп оборудования для данного Проекта. Часть оборудования уже поступила на склад в Шымкенте.