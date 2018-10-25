Бедность и отсутствие жилья все чаще называют основной причиной развода. Об этом свидетельствуют данные опроса Научно-исследовательского центра «Молодежь», передает Eljastary.kz.

Так 48,6 процента опрошенных отметили причиной финансовые проблемы, 32,6 процента выбрали отсутствия жилья. Супружескую неверность отмечают 22,9 процента участвовавших в опросе молодых людей.

Как сообщается, в целом, молодые казахстанцы не приемлют разводы. Из них крайне отрицательно (вариант ответов «очень отрицательно, особенно если есть дети») относятся к разводам 44,9 процента молодежи. 31,7 процента опрошенных относятся к разводам скорее отрицательно. 17,2 процента опрошенных считают, что развод неизбежен, если молодые супруги не счастливы в браке. Большинство опрошенных не готовы разводиться, в случае возникновения каких-либо трудностей (62,2 процента), в том числе более трети опрошенных ответили однозначно «нет, так как семейные трудности не могут напугать и стать причиной развода».

Свою готовность развестись с супругом/ супругой, в случае, если не будет устраивать брак, высказали 19,5 процента опрошенных.