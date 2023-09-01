С 1 сентября гражданские суды не будут рассматривать дела о разводах

С первого сентября начали действовать поправки в закон, которые значительно расширили подсудность специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних (ювенальные суды). Редакция Orda.kz разбиралась что же изменилось.

Если раньше для расторжения брака при наличии несовершеннолетних детей иск подавался в гражданский суд, то с первого сентября все вопросы, касающиеся детей, передаются в ювенальные суды, включая рассмотрение дел о расторжении брака.

Кроме того, им были предоставлены следующие новые функции:

Расторжение брака между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей. Раздел имущества при наличии несовершеннолетних детей. Определение места жительства ребенка, включая случаи, когда ребенок переезжает с одним из родителей за пределы Казахстана на постоянное место жительства. Определение порядка общения родителей и близких родственников с ребенком, если ребенок проживает отдельно от них. Лишение (ограничение) и восстановление (отмена ограничений) родительских прав. Усыновление (удочерение) ребенка и его отмена. Направление несовершеннолетних в специальные организации образования с особым режимом содержания. Разрешение споров, связанных с опекой и попечительством (патронатом) над несовершеннолетними. Установление отцовства и взыскание алиментов. Заявления об ограничении или лишении несовершеннолетнего, возрастом от четырнадцати до восемнадцати лет, права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Изменение размера алиментов, освобождение от уплаты алиментов, урегулирование задолженности по алиментам, взыскиваемой на содержание несовершеннолетних детей.

Специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних.

Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца при проживании с ним совместно несовершеннолетних детей, за исключением исков по делам, подсудным районным (городским) судам, находящимся в пределах городов республиканского значения и столицы, областных центров.