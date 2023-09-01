С 1 сентября гражданские суды не будут рассматривать дела о разводах

С первого сентября начали действовать поправки в закон, которые значительно расширили подсудность специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних (ювенальные суды). Редакция Orda.kz разбиралась что же изменилось.
Если раньше для расторжения брака при наличии несовершеннолетних детей иск подавался в гражданский суд, то с первого сентября все вопросы, касающиеся детей, передаются в ювенальные суды, включая рассмотрение дел о расторжении брака.
Кроме того, им были предоставлены следующие новые функции:
- Расторжение брака между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей.
- Раздел имущества при наличии несовершеннолетних детей.
- Определение места жительства ребенка, включая случаи, когда ребенок переезжает с одним из родителей за пределы Казахстана на постоянное место жительства.
- Определение порядка общения родителей и близких родственников с ребенком, если ребенок проживает отдельно от них.
- Лишение (ограничение) и восстановление (отмена ограничений) родительских прав.
- Усыновление (удочерение) ребенка и его отмена.
- Направление несовершеннолетних в специальные организации образования с особым режимом содержания.
- Разрешение споров, связанных с опекой и попечительством (патронатом) над несовершеннолетними.
- Установление отцовства и взыскание алиментов.
- Заявления об ограничении или лишении несовершеннолетнего, возрастом от четырнадцати до восемнадцати лет, права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
- Изменение размера алиментов, освобождение от уплаты алиментов, урегулирование задолженности по алиментам, взыскиваемой на содержание несовершеннолетних детей.
Специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних.
Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца при проживании с ним совместно несовершеннолетних детей, за исключением исков по делам, подсудным районным (городским) судам, находящимся в пределах городов республиканского значения и столицы, областных центров.