Родители учеников одной из школ в Туркестанской области требуют уволить педагога. Они узнали, что у учителя была открытая форму туберкулеза. К тому же, проба Манту у нескольких детей оказалась положительной.

Эти четыре родительницы защищают своих детей. Они требуют уволить одну из учительниц, потому что уверены: ей работать в школе нельзя. Свои лица женщины скрывают, потому что уверяют, что родные педагога угрожают им, передает 31 канал.

Родительница школьника: «В прошлом году мы добились того, чтобы ее отстранили от работы, так как она больна туберкулезом. Причем открытой формы. У нас городок маленький, был большой скандал. Но прошли каникулы, и она опять восстанавливается и работает».

Директор школы уверяет, что педагога действительно восстановили в должности после пройденного полного курса лечения и получения допуска на работу.

Сапаркуль Ханмурзаева, директор школы им. М. Горького г. Шардары: «Год она лечилась, вылечилась, и имеет допуск к работе. Она обратно на работу пришла, и, оказывается, родители возмутились. Поэтому ее перевели в лаборанты. Еще год она работала лаборантом, в этом году у нее все допуски есть к работе, даже сняли с учета».

Родители беспокоятся, что после проб Манту у 12 детей была положительная реакция. Однако врачи-фтизиатры уверяют, что вылеченный туберкулез на это повлиять не мог.

Карлыгаш Капанова, врач областного противотуберкулезного диспансера: «Если же этот больной или больная получил полный курс лечения, то родителям уже бояться нечего».

Чтобы убедиться в безопасности контакта учащихся с педагогом, врачи советуют всем детям и их родителям пройти обследование в местной поликлинике. Ведь сделать это можно совершенно бесплатно.