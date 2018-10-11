На севере и северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с осадками. На остальной территории Казахстана без осадков, передает РГП «Казгидромет».

В Шымкенте ночью 4-6, днём 17-19 градусов тепла.

В Алматы ночью 8-10, днём 15-17 градусов тепла.

В Астане температура ночью 2-4, днём 15-17 градусов тепла.

В Акмолинской области температура воздуха ночью от 0 до 5, днём 10-15 градусов тепла.

На территории Актюбинской области осадки, ночью 5-10, днём 10-15 градусов тепла.

В Алматинской области ночью 6-11, днём 15-20 градусов тепла.

В Атырауской области ночью температура воздуха составит 5-10, днём 16-21 градус тепла.

В Восточно-Казахстанской области температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 13-18 градусов тепла.

В Жамбылской области температура ночью 2-7, днём 15-20 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области температура воздуха ночью 2-7, днём 13-18 градусов тепла.

На территории Карагандинской области температура воздуха ночью 2-7, днём 14-19 градусов тепла.

В Костанайской области температура воздуха ночью от 0 до 15, днём 8-13 градусов тепла.

В Кызылординской области осадки, температура воздуха ночью 3-8, днём 20-25 градусов тепла.

На территории Мангистауской области температура воздуха ночью 7-12, днём 17-22 градуса тепла.

В Павлодарской области температура воздуха ночью 1-6, днём 13-18 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области температура воздуха ночью 0 — +5, днём 11-16 градусов тепла.

В Туркестанской области осадки, температура воздуха ночью 2-7, днём 16-21 градус тепла.