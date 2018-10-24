В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили о задержании двоих подозреваемых в покушении на заместителя акима Толебийского района, передает Informburo.

«Сотрудники криминальной полиции Туркестанской области сработали оперативно, задержаны двое подозреваемых. Ведётся досудебное расследование», – сообщила официальный представитель ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

Пострадавшая Рабига Бейсенбаева прооперирована. Как выяснилось, пуля попала в голову женщины. Её сын прилетел из Астаны, чтобы навестить мать в больнице Шымкента.

«Я первым же рейсом прилетел. Мне сказали, что возле нашего дома на маму было совершено покушение. Рану зашили, сейчас её состояние удовлетворительное. Раньше подобного никогда не случалось», – сказал Болат Жаппаров накануне журналистам местного телеканала Otyrar.

53-летняя Рабига Бейсебаева занимает должность заместителя акима Толебийского района с ноября 2010 года.

Нападение на замакима Толебийского района произошло во время обеденного перерыва около её дома. На звук выстрелов вышли люди и спугнули нападавших, рассказали соседи.