Завершено расследование дела о покушении на замакима Шымкента

Завершено расследование дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Дело находится на стадии ознакомления. Следственные действия закончены. Пока в прокуратуру не поступило», — сообщили редакции КазТАГ в прокуратуре города Шымкент.

Вместе с тем отмечается, в случае если никаких процессуальных нарушений не будет, то дело направят в суд.

Напомним, покушение на Берденова было совершено вечером 21 апреля. Замакима получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

По предварительным данным, стрелял в чиновника сотрудник ТОО при акимате Шымкента. По факту покушения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

В качестве одного из предполагаемых мотивов покушения было названо возможное домогательство, однако руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента, а также семья подозреваемого отвергли эту версию.

12 мая сообщалось, что переживший покушение замакима Шымкента Руслан Берденов готовится к выписке.