Димаш Кудайберген стал послом культуры тюркского мира

В Астане прошла церемония вручения наград ТЮРКСОЙ. Почетных наград удостоены народный артист Казахстана Димаш Кудайберген и актриса Самал Еслямова.

Димаш Кудайберген был отмечен за значительный вклад в развитие культуры тюркского мира. Ему вручили именной орден «Посол культуры тюркского мира», который является высшей наградой организации.

Актриса Самал Еслямова получила специальный приз в номинации «Лучший артист тюркского мира» за вклад в развитие тюркского и мирового киноискусства.

Вице-министр культуры и информации Казахстана Айбек Сыдыков, поздравляя лауреатов от имени заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аида Балаева, отметил значимость их достижений.

«Их успехи способствуют укреплению культурных связей тюркского мира и международному признанию казахстанского искусства», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев также отметил вклад артистов в развитие культурного пространства.

«Сегодня мы чествуем людей, которые объединяют тюркский мир силой искусства. Димаш Кудайберген несет миссию культурного посла через музыку, а Самал Еслямова стала признанным символом казахстанского кино», — сказал он.

Сам Димаш Кудайберген, принимая награду, отметил, что главным признанием для артиста остается любовь зрителей.

«Для артиста высшая награда — это признание и поддержка народа. Я воспринимаю эту награду не как личную, а как знак уважения и почета, оказанный всему казахскому народу», — подчеркнул он.

Отмечается, что Димаш стал вторым обладателем этой награды. Ранее орден «Посол культуры тюркского мира» был присужден нобелевскому лауреату, профессору Азиз Санджар.