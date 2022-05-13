Россиянка взяла фамилию Димаша Кудайбергена

Россиянка Кристина Алексеенко официально взяла фамилию своего кумира Димаша Кудайбергена, передает OTYRAR.

О переменах в жизни девушка поделилась в социальных сетях. Кристина Алексеенко, теперь уже Кудайбергенова, в прошлом году потеряла самых близких людей — отца, мать и бабушку практически в одно время. Справиться с горечью утраты помогли песни любимого артиста. Она признается, что Димаш стал для нее «эликсиром для существования». В знак благодарности кумиру девушка решилась на такой шаг.

«Кудайбергенова официально! Мне так нравится! С этой фамилией даже имя стало звучать круче! 7 сентября 2019 года я познакомилась с творчеством Димаша. Похоже, Ди забрал мое сердце в первые секунды. И еще тогда «Кудайберген(-ов)» показалось мне чем-то таким красивым по звучанию. Я много пересматривала выступления Димаша или слушала его голос, заполняя пустоту в душе и боль в сердце. Мой эликсир для существования. С Димашем я понимала, что моя жизнь продолжается и ее нужно жить. Я беру его фамилию в благодарность за все, что он для меня делает. Безмерное спасибо Димашу за то, что он появился в моей жизни», — написала девушка.