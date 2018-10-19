В Казахстане разработали мобильное приложение «Цифровой агент», позволяющее оценивать качество обслуживания в налоговых, центрах обслуживания населения, поликлиник и госучреждений.

Об этом сообщил Алик Шпекбаев в ходе коллегии Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава АДГСПК высказался о необходимости пропагандировать онлайн-сервисы среди госслужащих и населения в целом. «По электронным услугам занимаем 25 место. Задача номер один — автоматизировать 90 процентов госуслуг до конца 2020 года. (…) Надо сконцентрироваться на диджитализации нашей работы.

В начале года мы заявили о проекте «Цифровое агентство», в рамках которого идет модернизация системы E-Kyzmet, внедрены ID-карты, осуществлен переход на электронный документооборот. Буквально на днях мы презентуем мобильное приложение «Цифровой агент», которое позволит казахстанцам в режиме реального времени информировать агентство о качестве обслуживания в цонах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях», — заявил Алик Шпекбаев.

Он отметил, что данное приложение разработано безвозмездно отечественным IT-предпринимателем. «Необходимо, чтобы об этом продукте узнали как можно больше казахстанцев. Олжас Абаевич (заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов), поручаю завершить все работы и осуществить полноценный запуск приложения, а также организовать мероприятия по презентации продукта среди широкой аудитории, в том числе с выездом в регионы», — обратился Алик Шпекбаев к своему заместителю.

Также глава ведомства напомнил о том, что в ближайшее время будет представлена интерактивная карта общественного контроля в Астане. «Она позволит любому жителю столицы мониторить расходование бюджетных средств, вплоть до мельчайших подробностей. И в случае выявления каких-либо отклонений незамедлительно сообщить нам», — добавил Алик Шпекбаев.