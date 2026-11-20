В Шымкенте почти в 100 торговых точках социально значимые продукты продают по ценам ниже рыночных. Чтобы сдерживать рост цен, в городе формируют запасы продовольствия, заключают договоры с поставщиками и торговыми сетями, а также проверяют торговые надбавки.

Для многодетной семьи Улбосын Омаровой продукты составляют заметную часть расходов. Рис, муку и другие товары первой необходимости семья покупает регулярно и в больших объёмах.

— Ежедневно мы покупаем продукты первой необходимости. Это, например, рис, мука и другие необходимые товары. Мы обращаем особое внимание на социально значимые продукты. Семья у нас большая, поэтому такие продукты потребляем в больших количествах, — рассказала жительница Шымкента Улбосын Омарова.

В перечень социально значимых продуктов входят мука, рис, сахар, растительное масло, яйца, отдельные виды мяса, молочной продукции и овощей. В Шымкенте для отдельных продуктов установлены предельные цены. Картофель продают по 230 теңге за килограмм, капусту — по 150, морковь — по 210. Килограмм риса стоит 380 теңге, сахара — 362 теңге. Упаковка из 30 яиц обходится в 1530 теңге.

В отдельных торговых точках по социальным ценам продают и мясо.

— Конину по социальной цене продаём по 3300 теңге за килограмм, баранину — по 4300 теңге, говядину — по 3450 теңге, — рассказал предприниматель Дамирбек Абиш.

Для сдерживания цен в городе используют стабилизационный фонд. Договоры с торговыми сетями, производителями и фермерскими хозяйствами позволяют заранее согласовать объёмы поставок и стоимость продукции. Параллельно специалисты следят за ценами и проверяют, не превышает ли торговая надбавка на социально значимые продукты 15 процентов.

— При акимате города создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители всех уполномоченных государственных органов. С начала текущего года изучены электронные счета-фактуры более тысячи субъектов предпринимательства. По итогам проверок в отношении почти 300 предпринимателей, превысивших предельную торговую надбавку в 15 процентов, составлены административные протоколы. Кроме того, выявлено около 100 посредников, с которыми проведена соответствующая разъяснительная работа, — сообщил руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии Жандос Ханиев.

Крупные торговые сети Шымкента также заключили договоры на прямые поставки с отечественными производителями и сельхозпредприятиями. Речь идёт почти о 24 тысячах тонн овощей, более чем о 10 тысячах тонн бакалейной продукции, около 1,4 тысячи тонн мяса и 14 миллионах яиц. Благодаря этим договорённостям почти в 100 торговых точках продукты продают по ценам ниже рыночных.

В густонаселённых районах Шымкента работают 18 социальных магазинов «Бақша». В дальнейшем их число планируют увеличить.