В правительстве сегодня обсуждали внедрение цифровизации, которая пока «идет со скрипом». Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о нововведениях: теперь казахстанцы станут реже ходить в ЦОНы.

До конца года еще 30 госуслуг планируют перевести в электронный формат. Основная задача состоит в том, чтобы избавиться от бумажной волокиты. Планируется отладить и работу call-центра 1414, который вызывает массу нареканий граждан. Однако, не смотря на то, что большинство услуг уже доступны онлайн, граждане продолжают по-старинке обращаться напрямую в госорган или акимат.

По данным общественного мониторинга, шымкентцы, как и жители Алматинской области, больше других казахстанцев недовольны качеством получаемых госуслуг. Люди жалуются на очереди, «зависающую» базу и нерасторопных работников ЦОНов. Случается так, что портал электронного правительства и вовсе перестает работать. Сбой в системе работы egov.kz в последний раз не могли исправить 12 часов! Мало того, не все казахстанцы умеют пользоваться порталом Электронного правительства. Зайти в личный кабинет для многих из разряда высшей математики — заглянул, ужаснулся и закрыл. По словам Багдата Мусина, главного по цифровизации, этот вопрос почти решён.

«Для среднестатистического гражданина, основная сложность перейти на eGov — это настройка ЭЦП, регистрация в базе мобильных граждан. Для решения этого вопроса, на портале есть регистрация при помощи биометрии. Чтобы стать пользователем eGov, нужно просто навести телефон на лицо. Сейчас функция тестируется, планируем запустить её до конца этого месяца», — рассказал Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Пообещал министр и упростить процедуру оформления ипотеки. На помощь пришла технология блокчейн — система хранения данных, которая даже хакерам не по силам.

«При покупке квартиры в ипотеку требуется регистрация залога. Для это сегодня необходимо получить документы в банке, предоставить их в ЦОН. После трёх рабочих дней забрать документы из ЦОНа и снова вернуть их в банк, только после этого выдается ипотека.

Для решения ситуации с бюрократией, при оформлении, применили технологию блокчейн и автоматизировали этот сложный процесс, пока только в тестовом формате. Что это дало? Сокращение сроков оформления ипотеки и сохранность данных клиента. Подобные проекты будут реализованы и с другими банками и надеемся, что строительные компании тоже заинтересуются данной технологией и вовлекутся в процесс», — сказал министр.

Упростили казахстанцам и процедуру регистрации автотранспортных средств. Сделать это можно через Kaspi.kz. В спецЦОНах планируют оставить услугу только выдачи водительских удостоверений.

Упростят и процедуру получения инвалидности. Сегодня людям с ограниченными возможностями приходится обращаться в четыре разные инстанции.

«Первое. В поликлинику для прохождения обследования. Второе. В отдел медико-социальной экспертизы для установления инвалидности с необходимыми бумажными документами. Третье. При назначении социальных услуг и технических средств реабилитации — в местные исполнительные органы. Четвертое. По вопросу трудоустройства — в центр занятости населения. После полной автоматизации данной услуги заявителю достаточно будет обратиться в поликлинику для прохождения обследования», — рассказал Биржан Нурымбетов, министр труда и социальной защиты населения РК.

Сделать жизнь получателей госуслуг проще и лучше в Правительстве обещают в ближайшие пару месяцев.

Анастасия Новикова