Депутаты Курултая одобрили в первом чтении представленные Правительством законопроекты, касающиеся деятельности онлайн-платформ и масс-медиа, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагаемые изменения направлены на усиление ответственности цифровых платформ, защиту детей и совершенствование регулирования медиасферы.

Документы представил министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев.

Одно из основных предложений касается деятельности онлайн-платформ. Законопроекты предусматривают обязательную регистрацию их представительств на территории Казахстана. За неисполнение предписаний об удалении противоправного контента предлагается установить административную ответственность.

Кроме того, планируется внедрить механизм идентификации анонимных пользователей, аудитория которых превышает пять тысяч подписчиков.

Отдельное внимание уделено безопасности несовершеннолетних. Предлагается запретить регистрацию на онлайн-платформах детям младше 16 лет. При этом мессенджеры, предназначенные для межличностного общения, планируется исключить из-под действия ограничения.

Изменения также затронут аудиовизуальные платформы. Предусматривается лицензирование распространения теле- и радиоканалов через такие сервисы, а также определение законных представителей онлайн-кинотеатров в Казахстане.

В сфере защиты прав граждан предлагается ввести маркировку официальных ответов государственных органов в СМИ и закрепить требование публиковать опровержения в том же источнике, где была распространена первоначальная информация.

Поправки предусматривают административную ответственность за клевету в интернете и использование нецензурной брани в средствах массовой информации и на онлайн-платформах.

Также планируется уточнить правила использования изображений граждан, установить требования к образовательному контенту и маркировке информации об оккультных услугах.

«Наша задача — сформировать действенный механизм взаимодействия государства с крупными онлайн-платформами, при котором соблюдение законодательства станет не формальным требованием, а обязательным условием их деятельности на территории страны. Предлагаемые нормы направлены не только на противодействие противоправному контенту, но и на защиту прав граждан, прежде всего детей, обеспечение прозрачности информационного пространства и формирование ответственной цифровой среды», — подчеркнул Арман Кырыкбаев.

Кроме того, депутаты Курултая одобрили во втором и приняли в третьем чтении законопроект о республиканском бюджете на 2027–2029 годы.

В двух чтениях принят законопроект о ратификации соглашения с Сингапуром о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Также ратифицировано соглашение о партнёрстве в области цифровой экономики между государствами — членами Организации тюркских государств.

Предлагаемые изменения в законодательство об онлайн-платформах и масс-медиа пока одобрены только в первом чтении.