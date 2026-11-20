34-летний Дидархан Тохтарбаев, несмотря на диагноз ДЦП и проблемы со здоровьем, работает пешим курьером. Каждый день он принимает заказы, забирает покупки из пунктов выдачи и доставляет их клиентам. Однако даже привычные маршруты требуют от мужчины значительных физических усилий.

За день Дидархан успевает выполнить в среднем три-четыре заказа. На доставку отводится ограниченное время, а за отмену заказа предусмотрены штрафы.

Найти другую работу мужчине непросто. У него нет диплома об образовании, имеются проблемы со зрением, а заболевание сопровождается судорогами. По словам Дидархана, из-за состояния здоровья работодатели неохотно принимают его на работу. Курьерская доставка стала для него одной из немногих возможностей самостоятельно зарабатывать.

«По цене 2000 и 3000 теңге так выходит. Не берут на другие работы, у меня судороги бывают. Вот из-за чего», — рассказал Дидархан Тохтарбаев.

Помимо заработка от доставки, мужчина получает пенсию. Однако четверть выплаты уходит на погашение кредита. После этого у него остаётся 69 тысяч теңге. Поэтому каждый выполненный заказ становится дополнительным источником дохода.

Раньше Дидархан пользовался трёхколёсным самокатом, который помогал ему преодолевать расстояния. Однако транспорт сломался, и теперь все заказы приходится доставлять пешком. Это увеличивает время в пути и требует дополнительных физических усилий. Несмотря на трудности, мужчина продолжает работать.

В свои 34 года Дидархан стремится самостоятельно обеспечивать себя и не зависеть от помощи окружающих.

На вопрос о мечтах он отвечает просто: «Ни о чём не мечтаю. Мне эта жизнь нравится».

Истории курьеров, которым приходится совмещать работу с преодолением различных жизненных трудностей, неоднократно привлекали внимание пользователей социальных сетей. Среди работников доставки встречаются люди с инвалидностью и родители маленьких детей. Для одних курьерская работа становится временной подработкой, для других — основным источником дохода.

Для Дидархана Тохтарбаева доставка заказов остаётся возможностью зарабатывать собственным трудом. Несмотря на проблемы со здоровьем, небольшое количество заказов и поломку самоката, он продолжает выходить на работу.