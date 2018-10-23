Осадки в виде дождя со снегом пройдут лишь в восточной части страны. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололедица, передает РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью от -1 до +1 градуса, днём 2-4 градуса тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днём 17-19 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днём 23-25 градусов.

В Акмолинской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днём 2-7 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днём 8-13 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днём 15-20 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, днём 16-21 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, туман, гололедица, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -2 до +3 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов тепла, днём 14-19 тепла.

В Западно-Казахстанской области 23 октября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 12-17 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днём от -3 до +2 градусов.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днём 5-10 тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 17-22 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днём 18-23 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днём от 0 до +5 градусов.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, туман, ветер 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём от 0 до +5 градусов.

В Туркестанской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днём 21-26 тепла.