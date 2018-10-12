На севере, северо-западе и юге страны пройдут осадки. Местами по республике будет туман, усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, передает РГП «Казгидромет».

В Астане облачно, днём дождь с переходом в снег, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днём 5-7 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днём 17-19 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днём 18-20 градусов.

В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях объявлено штормовое предупреждение. Там ожидаются осадки – дождь с переходом в снег, ветер местами 15-20 м/с, порывы до 28 м/с, а также понижение температуры воздуха днём до 3-10 тепла.

В Акмолинской области 12 октября переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём 4-9 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, днём местами дождь с переходом в снег, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днём 3-8 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днём 17-22 градуса.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков, местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, днём 9-14 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днём 15-20 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, туман, ветер 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днём 17-22 градуса.

В Западно-Казахстанской области 12 октября переменная облачность, без осадков, местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 9-14 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днём 10-15 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 2-7 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с, днём порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с, днём порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла, днём 12-17 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, ветер 15-20 м/с, местами порывы до 28 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 3-8 градусов тепла.

В Туркестанской области переменная облачность, днём дождь, ветер 15-20 м/с, местами пыльная буря. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днём 18-23 тепла.