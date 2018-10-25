На западе республики местами пройдёт дождь. Ожидается усиление ветра, ночью и утром туман, передает РГП «Казгидромет».

В Шымкенте температура воздуха ночью от 6 до 8, днём 23-25 тепла.

В Алматы ночью +3 до +5, днём 17-19 тепла.

В Астане температура ночью от -1 до +1, днём от +8 до +10.

В Туркестанской области осадки, ночью от +5 до +10, днём 22-27 тепла.

В Акмолинской области температура ночью от -2 до +3, днём от +7 до +12.

На территории Актюбинской области осадки, ночью от +2 до +4, днём 18-20 тепла.

В Алматинской области ночью от +2 до +7, днём 17-22 тепла.

В Атырауской области ночью от +7 до +12, днём 20-25 тепла.

В Восточно-Казахстанской области температура воздуха ночью от -2 до -7, днём 7-12 тепла.

В Жамбылской области температура ночью от +5 до +10, днём 20-25 тепла.

В Западно-Казахстанской области осадки, ночью от 5 до 10, днём 15-20 тепла.

На территории Карагандинской области осадки, температура воздуха ночью от -2 до -7, днём от +5 до +10.

В Костанайской области температура воздуха ночью от -2 до +3, днём 10-15 тепла.

В Кызылординской области ночью от 3 до 8, днём 20-25 тепла.

На территории Мангистауской области температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов тепла, днём 22-27 тепла.

В Павлодарской области ночью от -3 до +2, днём от +5 до +10.

В Северо-Казахстанской области температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 7-12 тепла.