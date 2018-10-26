В южных регионах страны дневная температура повысится до 26-29 градусов, небольшие дожди пройдут лишь на западе и северо-западе Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днём дождь. Температура ночью -1… +1 градус, днём 11-13 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3-5, днём 18-20 градусов тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-8, днём 26-28 градусов тепла.

В Туркестанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днём 24-29 градусов тепла.

В Акмолинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 10-15 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12, днём 18-23 градуса тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, в районе Жаланашколя усилится ветер до 18-23 м/с. Температура ночью 3-8, днём 17-22 градуса тепла.

В Атырауской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, туман. Ночью температура воздуха составит 8-13, днём 11-16 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с, туман. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём 5-10 градусов тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2-7, днём 21-26 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 26 октября переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 7-12 градусов тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём 10-15 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 11-16 градусов тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днём 23-28 градусов тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью и днём дождь, туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днём 15-20 градусов тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до-5 градусов, днём 8-13 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 10-15 градусов тепла.