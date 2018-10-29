На большей части сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки. Местами порывистый ветер, туман, на севере – гололедица, метель, передает РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 15-20 м/с, туман, гололедица. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днём 5-7 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днём 14-16 градусов.

В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, местами 23-28 м/с, туман, гололедица, низовая метель. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём 5-10 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-25 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днём 7-12 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с, туман. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с, туман. Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 15-25 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днём 7-12 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, туман, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днём 7-12 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём снег, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, местами туман, гололедица, метель. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 2-7 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, местами туман, гололедица. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 4-9 тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков, усиление ветра до 15-25 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 10-15 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днём 12-17 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, дождь со снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, местами туман, гололедица, метель. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 3-8 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, местами туман, гололедица. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 2-7 тепла.

В Туркестанской области переменная облачность, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днём 12-17 тепла.