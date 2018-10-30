На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, передает РГП «Казгидромет».

Ожидаются осадки, лишь на юго-западе и юго-востоке республики синоптики обещают погоду без осадков. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, на севере гололед, метель.

В Астане сегодня переменная облачность, ночью и днем снег, туман, гололедица. Днем –1 +1°С, ночью 0 +2°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура днем +15 +17°С, ночью +3 +5°С.

В Шымкенте днем +16, ночью +3 +5°С.

В Акмолинской, Павлодарской областях сохраняется ветер 15-20, местами 23-28 м/с, местами туман, гололед, метель. В Северо-Казахстанской области ночью местами ветер 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, местами ожидается туман, гололед, низовая метель.

В Карагандинской, Костанайской областях местами гололед, низовая метель, ветер 15-22 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 17-22 м/с. В Туркестанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях, ночью в Алматинской области ожидается туман.