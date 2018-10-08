На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, на юге с грозами, передает РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

В Астане сегодня переменная облачность, ночью дождь. Днем +13 +15°С, ночью +5 +7°С.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, туман, +14 +16°С. Ночью +6 +8°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, слабый ветер. Днем +10 +15°С. Ночью +8 +9°С.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, усиление ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской и Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, местами в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.