Местами по республике 9 октября будет наблюдаться туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Астане сегодня переменная облачность, днем дождь, +15 +17°С. Ночью +1 +3°С.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь, +7 +9°С, днем +15 +17°С.

В Шымкенте преимущественно без осадков, легкий ветер, днем +9 +11°С, ночью +8 +9°С

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается ветер 15-20, днем в Северо-Казахстанской области местами 23-28 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, местами в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.