В Казахстане стартует ОПМ «Внимание -пешеход!».

29 октября 2018 года в республике стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание — пешеход!», основная цель которого профилактика и пресечение нарушений, совершаемых водителями при проезде пешеходных переходов и пешеходами при переходе проезжей части.

«Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения», — отмечает официальный представитель Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина. — По сравнению с водителями, они физически не защищены, и ДТП с их участием зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью».

В Казахстане согласно статистике, несмотря на общую тенденцию в последние три года снижения количества дорожно-транспортных происшествий, каждое второе ДТП связано с наездами на пешеходов, при этом на пешеходов приходится 32% от всего количества погибших в ДТП и 30% пострадавших. Всего с участием пешеходов с начала года зарегистрировано свыше 4,5 тыс. ДТП, в которых 466 человек погибли и более 4,8 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Более 88% таких ДТП произошло по вине водителей. При этом 74 пешехода погибли и еще 1 145 получили ранения во время перехода проезжей части по пешеходному переходу.

«Несоблюдение правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств косвенно влияет на нарушения ПДД пешеходами, способствует возникновению у пешеходов мнения о неэффективности соблюдения ПДД как средства защиты жизни и здоровья, — продолжает Ирина Лукьянина. — Поэтому большое внимание при надзоре за дорожным движением инспекторский состав уделяет пресечению таких нарушений со стороны водителей»

Между тем, каждое восьмое такое ДТП происходило по вине самих пешеходов, каждый четвертый погибший и каждый девятый раненый в случаях наездов на пешеходов — по вине самих пеших участников дорожного движения.

В ходе кампании совместно с представителями дорожных и коммунальных служб запланировано проведение обследований эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах дислокации пешеходных переходов; рейдовых мероприятий, направленных на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пешеходов.

Планируется, что по результатам обследований местные исполнительные органы выработают ряд практических мер, направленных на обеспечение дорожной безопасности пешеходов, в том числе будут обсуждены вопросы строительства надземных и подземных пешеходных переходов, дополнительного освещения имеющихся переходов, их обустройство пешеходными направляющими ограждениями, искусственными неровностями.

Кроме того, сотрудники местной полицейской службы проведут ряд пропагандистских мероприятий «Водитель – тоже пешеход», «Пешеход — на переход!», «Вежливый водитель», «С заботой о пожилом пешеходе» и др.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 2 ноября.