Как один щелчок может спасти жизнь

Компания QazaqGaz Onimderi провела акцию, которая напомнила: ремень безопасности — не просто формальность, а щит между жизнью и трагедией.

Этот тренажёр имитирует столкновение на скорости 60 км/ч.

Шынгыс Оскенов один из тех, кто решился испытать на себе, что чувствует тело при ударе без ремня.

Ощущения — жёсткие. Даже для того, кто знал, что это всего лишь тренажёр.

Шынгыс Оскенов, житель Шымкента: «Эти акции крайне важны, они напоминают нам, как важно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и всегда пристёгиваться. Многие игнорируют эти простые, но важные правила, а это может стоить здоровья и даже жизни».

В акции участвовали не только водители спецтехники, но и обычные автолюбители. Для QazaqGaz Onimderi такие мероприятия не разовая инициатива, а часть системной работы по повышению культуры вождения.

Ермек Агабеков, инженер по безопасности дорожного движения, ПФ ТОО «QazaqGaz Onimderi»: «У нас представлен специальный тренажер-имитатор, который показывает возможные результаты при ДТП, если водитель не пристёгнут. Акции будут продолжаться, наша цель — сохранить жизнь каждому человеку».

Простой жест — щелчок ремня может изменить всё. Безопасность на дороге начинается с нас самих. И это не просто слова. Это — чья-то спасённая жизнь. Недаром говорят, правила дорожного движения, к сожалению, написаны кровью.