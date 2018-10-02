В МВД объяснили, как можно обжаловать штрафы за правонарушения, зафиксированные с помощью автоматических систем фиксации нарушений ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отмечают, что в адрес Комитета административной полиции участились обращения граждан с вопросами о способах проверки наличия штрафов за правонарушения, зафиксированные с помощью автоматических систем фиксации нарушений ПДД, и порядке их обжалования в случае несогласия.

«Владельцы транспортных средств могут осуществить проверку наличия имеющихся штрафов на сайтах «Egov.kz» и «Qamqor.gov.kz» и в режиме он-лайн с помощью указанных сайтов оплатить штраф. При этом информация об оплате автоматически поступает в централизованную базу данных по штрафам, владельцу транспортного средства нет необходимости дополнительно предоставлять квитанцию об оплате в органы внутренних дел», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, в МВД поясняют, что на сайте «Qamqor.gov.kz» имеется возможность распечатать предписание о необходимости уплаты штрафа, на котором указывается номер телефона и адрес подразделения органа внутренних дел, куда может обратиться владелец автомашины за разъяснением в случае необходимости.

«При несогласии с правонарушением автовладелец вправе подать соответствующее заявление в управление административной полиции по территориальности, где по результатам проверки будет принято соответствующее решение. В случае несогласия с принятым решением ОВД по его жалобе автовладелец имеет право обжаловать предписание в судебном порядке», — добавляют в ведомстве.

Порядок обжалования предписаний регламентирован главами 43-1, 44-1 и 47 Кодекса об административных правонарушениях.