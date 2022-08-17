Штрафы из ниоткуда: мужчина обманул «Сергек» перевернув букву на своем авто

Житель Туркестана пытался остаться безнаказанным за нарушения правил дорожного движения. Если быть точнее, он изменил букву на своем госномере и в итоге штрафы приходили к другому человеку.

В полицию Туркестанской области обратился житель Сарыагашского района. По словам молодого человека, к нему приходят штрафы, даже если он не нарушал правила дорожного движения. Он стал подозревать, что может быть кто-то другой присвоил «государственный номерной знак» его автомашины.

В результате тщательного изучения камер видеонаблюдения Центра оперативного управления, в поле зрения полицейских попался подозрительный автомобиль.

То есть, по улице Амир-Темир в городе Туркестан операторы ЦОУ выявили автомобиль марки «Мерседес». Он действительно ездил с госномером, указанным заявителем, который обратился в полицию.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Мерседес» изменил букву на госномере и наклеил другую букву. Таким образом, штрафы за нарушение ПДД приходили не к нему, а на имя жителя Сарыагаша. Общая сумма штрафов, в основном за превышение скорости, составила около 90 тысяч тенге.

В результате в отношении водителя «Мерседеса» составили административный протокол по ч. 1 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», а автомашину водворили на штрафстоянку.