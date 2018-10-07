Штормовое предупреждение объявили в Туркестанской области из-за ожидающегося сильного дождя и понижения температуры, передает Комитета по ЧС МВД РК.

7 октября в Туркестанской области ожидается утром и днем местами сильный дождь, в горах осадки (дождь с переходом в мокрый снег), днем понижение температуры до 12-17, местами 20 тепла. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами порывы 25 метров в секунду.

При этом ночью 8-9 октября в регионе ожидаются местами заморозки на поверхности почвы (2 градуса). Вероятность шторма — 85-90%.