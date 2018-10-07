В список попали автомобили модели Prius, выпущенные в 2008-2014 годах и хэтчбек Auris.

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил об отзыве около 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру в связи с неполадками в системе, из-за которых автомобили могут внезапно потерять мощность, сообщает «Интерфакс».

Как говорится в пресс-релизе компании, отзыв касается прежде всего автомобилей модели Prius, выпущенных в 2008-2014 годах и хэтчбека Auris.

Автомобили отзывают, потому что в определённых случаях, при перегреве, компьютер не даёт автомобилю переключиться в режим «безопасного отказа».

Этот режим активируется при отказе гибридной системы и задействует резервную мощность, чтобы машина могла съехать с дороги.

Акции Toyota на торгах в Токио в пятницу подешевели менее чем на 0,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 3%, до 22,72 трлн иен (200 млрд долларов).