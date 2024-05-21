Новый дилерский центр Toyota открылся в Шымкенте

Под завораживающие звуки оркестра, в сопровождении яркой шоу-программы, десятки любителей бренда «Тойота» входят в новый дилерский центр.

Для Шымкента это событие стало значимым. Оно призвано удовлетворить растущий спрос и обеспечить клиентам превосходное качество и опыт, соответствующий престижу и репутации бренда. На торжественном открытии лично присутствует президент «Тойота Моторс Казахстан». Джон Томпсон подписывает двустороннее соглашение с генеральным директором ТОО «Тамерлан Моторс» Николаем Цыпышевым.

Евгений Ивченко, коммерческий директор «Toyota Center Shymkent»:

«Мы сегодня открыли один из крупнейших дилерских центров Тойота в Шымкенте, он строился в течении года. Наш дилерский центр предоставляет большой спектр услуг , таких как продажа автомобилей новых, с пробегом, сервис обслуживание, так же мы поддерживаем наших клиентов в любое время у нас есть информационная поддержка 24/7, бесплатные услуги эвакуатора, услуга такси и подменные автомобили».

Дилерский центр располагается в новой, перспективной и активно развивающейся части города, и занимает площадь в 1 гектар. При этом общая площадь самого дилерского центра составляет более трёх тысяч квадратных метров.

Шоурум выполнен в новой дизайн-концепции, с максимальным фокусом на клиента. Его площадь составляет более 1000 квадратов: для удобства посетителей предусмотрены зона отдыха, детский уголок, кофе-бар, 3 комнаты выдачи, вместительная парковка и удобные подъездные пути. Это делает посещение центра максимально комфортным.

Руслан Бахрам, персональный менеджер «Toyota Center Shymkent»:

«Сейчас мы находимся в сервисном центре. Наши сервисные возможности впечатляют: 8 постов с подъемниками, 3 поста автомойки, 2 — прямой приемки. Здесь используется передовое оборудование последнего поколения, что позволяет обслуживать большое количество автомобилей с высоким уровнем эффективности. Новый трехуровневый склад готов предложить вам широкий выбор оригинальных запчастей, необходимых для качественного и своевременного обслуживания вашего автомобиля».

Открытие нового «Тойота Центр Шымкент» обещает поклонникам бренда широкий выбор автомобилей Тойота. Концепция дилерского центра полностью соответствует основополагающему принципу бренда – «Клиент на первом месте». Специалисты гарантируют безопасность и прозрачность на всех этапах сделки, а также высокий уровень обслуживания.

Адрес «Тойота Центр Шымкент»:

проспект Байдибек би, 132

Часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00 (без выходных)

Сайт: toyota-shymkent.kz

Телефон: +7(7252) 555-333