Экстремальный внедорожный тест-драйв от Toyota провели в Шымкенте

В Шымкенте устроили экстремальный тест-драйв.

Это испытания новых внедорожников от Тойота. Организаторы тест драйва – Тойота центр Шымкент подготовили специальную трассу, чтобы продемонстрировать высокий уровень проходимости, манёвренности и выносливости автомобилей: пересечение водной ямы, участок с крупными камнями и гравием, и даже поездка по ступеням лестницы.

Пока одни тестируют автомобили, другие делятся впечатлениями масштабного офф-роуд ивeнта.

«Мы на Прадо 2,7, хотели на четверку, но 2,7 себя так показала. Мы на четверке были, четверка вообще классная, супер! Я даже не знал, что четверка так может забраться в гору и спуститься без педалей. Машина сама ездила. То, что они нам показали, реально открыли глаза на эти машины. Честно, у меня до сих пор такое впечатление… я в шоке, я на ожидала.» — говорят гости тест-драйва.

Руководители шымкентского Тойота центра говорят: организовать мероприятие непревзойденного уровня для клиентов и партнеров компании было нелегко. И всё для того, чтобы показать уникальные возможности автомобилей в экстремальных условиях.

Гульмира Тлеукеева, директор «Toyota center Shymkent»:

«Сегодня масштабное мероприятие, мы испытываем внедорожники модели TLC 300, TLC Prado и Toyota Hilux. На это мероприятие приглашено более 250 человек – это наши гости, и люди, которые хотели бы испытать все возможности внедорожников».

Оценить возможности «Тойоты Лэнд Крузер 300», под руководством вице-президента автомотоспорта Владимира Бородина, посчастливилось и корреспондентам. Уникальный режим – crawl control помогает как начинающим, так и опытным водителям облегчить передвижение на сложных дорожных покрытиях: в воде, на песке, при подъеме и спуске с горы и в других экстремальных условиях.

«Убираем газ, выбираем передачу, вот крутим, убираем тормоз, ноги убираем с педали. Машина сама едет. Я не держу ни газ, ни тормоз», — говорит корреспондент.

Несколько сотен приглашённых гостей надолго сохранят воспоминания и впечатления от тест-драйва, и многие наверняка уже сделали окончательный выбор, какую из автомобилей марки Тойота приобрести в официальном дилерском центре Шымкента.