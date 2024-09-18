В Туркестане состоялось открытие гребного канала международного уровня

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Идея создания уникального спортивного объекта международного уровня принадлежит ассоциации по гребным видам спорта. Строительство объекта запланировано в три этапа. На сегодня завершены строительно-монтажные работы 1 этапа.

По словам Дениса Жарменова, благодаря новому гребному каналу, протяженностью два километра, в Казахстане появится возможность развивать водные виды спорта и проводить в духовной столице страны соревнования по олимпийским дистанциям.

Денис Жарменов, председатель ассоциации гребли и парусного спорта г. Шымкента и Туркестанской области, директор спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта: «Сегодня мы присутствуем на историческом событии. Гребной канал Олимпийского стандарта сегодня принимает в Туркестане крупные республиканские соревнования ― Кубок Республики Казахстан по пароканоэ.

Гребной канал ― это наша гордость, мы инициировали его строительство и этот объект очень важен, как для развития спорта, так и для развития туризма. Совсем скоро его сдадут в эксплуатацию, но мы уже сейчас ведем большую работу, чтобы он постоянно функционировал. У нас, вы знаете, есть команда пароканоистов в Туркестане».

На соревнования с рабочим визитом прибыла вице-президент Международной федерации гребли на байдарках и каноэ. По словам Сецилии Фариас, особенно важно, что в Туркестанской области уделяется особое внимание инклюзивности.

Сецилия Фариас, вице-президент международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF), профессор спортивного управления: «Для меня большая честь посетить Казахстан, особенно Туркестан, потому что здесь открылся новый гребной канал. Я под большим впечатлением. Важно, что первые соревнования проходят по пароканоэ, и это говорит о том, что в Казахстане обращают внимание на людей с особыми потребностями».

Впервые, как вид спорта, параканоэ, по инициативе ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области, стали культивировать в 2017 году, в областной спортивной школе олимпийского резерва. На сегодняшний день гребцы Туркестанской области демонстрируют высокие результаты и занимают лидирующие позиции в своих дисциплинах. В планах ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области открыть спортивное отделение SUP-сёрфинга и готовить спортсменов к международным соревнованиям.